Українські виробники оголосили кінець ери дешевих продуктів

"Я думаю, глобально хочу сказати, що, мабуть, ера дешевих продуктів минає. Собівартість росте, з трудовими ресурсами проблема все більше і більша. І це, мабуть, головна історія", - сказав він.

Представник виробників зазначив, що у цьому сезоні всі позиції дорогі. "Жодну не назвемо, яка дешева. Всі дорогі", - сказав він.

Він стверджує, що ціни в Україні формуються виключно на основі попиту та пропозиції. "Всіх хвилює просто баланс попиту і пропозиції. От і все. Тобто - за скільки готові купувати, за стільки і буде продаватися", - розповів Баштанник.

Неврожай цього року

За його словами, у цьому році у більшості випадків високі ціни були викликані погодними умовами.

"От я, наприклад, в цьому році зібрав суницю садову, полуницю, з врожайністю, наприклад, 10 т/га. А планова зазвичай, класична, вважається 17-20. Я зібрав удвічі менше. Але ціна в цьому році була не планова 55-60, а 100-120-130 (гривень)", - розповів він.

Тобто кореляція рівно вдвічі. "Тобто в грошах, у проєкті чи підприємстві, заробили, власне кажучи, те саме. Тобто сказати, що ці високі ціни дали додатковий прибуток - ні. 5-10% виробників, яким пощастило, або які завдяки власним зусиллям пройшли ці критичні погодні умови і отримали ті самі 17-20 т - ті отримали, безумовно, бонус", - сказав Баштанник.