Украинские производители объявили конец эры дешевых продуктов

"Я думаю, глобально хочу сказать, что, видимо, эра дешевых продуктов проходит. Себестоимость растет, с трудовыми ресурсами проблема все больше и больше. И это, пожалуй, главная история", - сказал он.

Представитель производителей отметил, что в этом сезоне все позиции дорогие. "Ни одну не назовем, которая дешевая. Все дорогие", - сказал он.

Он утверждает, что цены в Украине формируются исключительно на основе спроса и предложения. "Всех волнует просто баланс спроса и предложения. Вот и все. То есть - за сколько готовы покупать, за столько и будет продаваться", - рассказал Баштанник.

Неурожай в этом году

По его словам, в этом году в большинстве случаев высокие цены были вызваны погодными условиями.

"Вот я, например, в этом году собрал землянику садовую, клубнику, с урожайностью, например, 10 т/га. А плановая обычно, классическая, считается 17-20. Я собрал вдвое меньше. Но цена в этом году была не плановая 55-60, а 100-120-130 (гривен)", - рассказал он.

То есть корреляция ровно вдвое. "То есть в деньгах, в проекте или предприятии, заработали, собственно говоря, то же самое. То есть сказать, что эти высокие цены дали дополнительную прибыль - нет. 5-10% производителей, которым повезло, или которые благодаря собственным усилиям прошли эти критические погодные условия и получили те самые 17-20 т - те получили, безусловно, бонус", - сказал Баштанник.