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Українські веслувальники вибороли відразу 7 нагород на Кубку світу

Фото: українські спортсмени вибороли 7 нагород (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

У польському місті Познань завершився II етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Українські веслувальники здобули відразу 7 нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Медальна скарбничка української команди поповнилася трьома золотими, двома срібними та двома бронзовими нагородами. 

  • Валерія Терета (на дистанції C1, 5000м) - "золото",
  • Людмила Лузан (на дистанції C1, 200м) - "золото",
  • Олександр Зайцев (на дистанції K1, 200м) - "золото",
  • Тарас Мазовський (на дистанції С1, 500м) - "срібло",
  • Андрій Рибачок та Віталій Вергелес (на дистанції C2, 1000м) - "срібло",
  • Валерія Терета (на дистанції C1, 500м) - "бронза",
  • Дмитро Янчук (на дистанції C1, 5000м) - "бронза".

Загалом в рамках ІІ етапу Кубка світу українці посіли четверте загальнокомандне місце, здобувши 10 нагород:

  • чотири золоті,
  • три срібні,
  • та три бронзові медалі.

 

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Нагадаємо, сьогодні в італійському Лонато завершилася континентальна першість зі стендової стрільби. Українські стрілки вибороли дві медалі.

В той час українські тенісистки Даяна Ястремська та Марта Костюк здолали перший раунд Відкритого чемпіонату Франції 2024 року.

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