Українські веслувальники вибороли відразу 7 нагород на Кубку світу

У польському місті Познань завершився II етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Українські веслувальники здобули відразу 7 нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Медальна скарбничка української команди поповнилася трьома золотими, двома срібними та двома бронзовими нагородами.
Загалом в рамках ІІ етапу Кубка світу українці посіли четверте загальнокомандне місце, здобувши 10 нагород:
Нагадаємо, сьогодні в італійському Лонато завершилася континентальна першість зі стендової стрільби. Українські стрілки вибороли дві медалі.
В той час українські тенісистки Даяна Ястремська та Марта Костюк здолали перший раунд Відкритого чемпіонату Франції 2024 року.
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