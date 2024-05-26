Українські веслувальники вибороли відразу 7 нагород на Кубку світу

Новини спорту

Нагадаємо, сьогодні в італійському Лонато завершилася континентальна першість зі стендової стрільби. Українські стрілки вибороли дві медалі.

В той час українські тенісистки Даяна Ястремська та Марта Костюк здолали перший раунд Відкритого чемпіонату Франції 2024 року.

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