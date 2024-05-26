Украинские гребцы завоевали сразу 7 наград на Кубке мира

Новости спорта

Напомним, сегодня в итальянском Лонато завершилось континентальное первенство по стендовой стрельбе. Украинские стрелки завоевали две медали.

В то время украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк одолели первый раунд Открытого чемпионата Франции в 2024 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.