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Украинские гребцы завоевали сразу 7 наград на Кубке мира

Фото: украинские спортсмены завоевали 7 наград (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В польском городе Познань завершился II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Украинские гребцы получили сразу 7 наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

Медальная копилка украинской команды пополнилась тремя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

  • Валерия Терета (на дистанции C1, 5000м) - "золото",
  • Людмила Лузан (на дистанции C1, 200м) - "золото",
  • Александр Зайцев (на дистанции K1, 200м) - "золото",
  • Тарас Мазовский (на дистанции С1, 500м) - "серебро",
  • Андрей Рыбачок и Виталий Вергелес (на дистанции C2, 1000м) - "серебро",
  • Валерия Терета (на дистанции C1, 500м) - "бронза",
  • Дмитрий Янчук (на дистанции C1, 5000м) - "бронза".

Всего в рамках ІІ этапа Кубка мира украинцы заняли четвертое общекомандное место, получив 10 наград:

  • четыре золотых,
  • три серебряных,
  • и три бронзовые медали.

 

Новости спорта

Напомним, сегодня в итальянском Лонато завершилось континентальное первенство по стендовой стрельбе. Украинские стрелки завоевали две медали.

В то время украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк одолели первый раунд Открытого чемпионата Франции в 2024 году.

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