Українські університети не добирають студентів: у чому причина

П'ятниця 19 вересня 2025 16:58
Українські університети не добирають студентів: у чому причина
Автор: Тетяна Веремєєва

Заклади вищої освіти в Україні мають значно більше можливостей для набору студентів, ніж кількість охочих здобувати освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова в ефірі телемарафону.

За його словами, дисбаланс пов'язаний із демографічною ситуацією. Якщо 17-20 років тому на бакалаврат щороку вступали до пів мільйона осіб, то зараз таких абітурієнтів фізично немає. Навіть до середини жовтня, коли триває додатковий набір, виші не зможуть залучити 400 тисяч студентів.

"Загальна кількість можливостей закладів вищої освіти вже тривалий час більша, ніж кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту. Це характерно не лише для України", - пояснив Шаров.

Він наголосив, що надлишок місць не впливає на бюджетний процес, оскільки державне замовлення визначається виходячи з реальної демографії.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують системно впровадити дуальну форму навчання у вишах. Вже з 2026 року вона має стати "новою нормою". Студенти поєднуватимуть навчання в університеті з практикою на підприємствах, отримуючи наставництво та оплачувану роботу.

Також ми писали, що в Україні серед охочих вступити в аспірантуру переважають чоловіки - їх понад 80% від загальної кількості зареєстрованих на вступні іспити. За даними УЦОЯО, цього року документи подали понад 16,3 тис. осіб, із них 13,1 тис. - чоловіки та лише 3,2 тис. - жінки.

МОН Студенти Освіта в Україні Виші
