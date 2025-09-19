Українські університети не добирають студентів: у чому причина

Заклади вищої освіти в Україні мають значно більше можливостей для набору студентів, ніж кількість охочих здобувати освіту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директора директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олега Шарова в ефірі телемарафону.

За його словами, дисбаланс пов'язаний із демографічною ситуацією. Якщо 17-20 років тому на бакалаврат щороку вступали до пів мільйона осіб, то зараз таких абітурієнтів фізично немає. Навіть до середини жовтня, коли триває додатковий набір, виші не зможуть залучити 400 тисяч студентів.

"Загальна кількість можливостей закладів вищої освіти вже тривалий час більша, ніж кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту. Це характерно не лише для України", - пояснив Шаров.

Він наголосив, що надлишок місць не впливає на бюджетний процес, оскільки державне замовлення визначається виходячи з реальної демографії.