Украинские университеты не добирают студентов: в чем причина
Высшие учебные заведения в Украине имеют значительно больше возможностей для набора студентов, чем количество желающих получать образование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова в эфире телемарафона.
По его словам, дисбаланс связан с демографической ситуацией. Если 17-20 лет назад на бакалавриат ежегодно поступали до полумиллиона человек, то сейчас таких абитуриентов физически нет. Даже до середины октября, когда продолжается дополнительный набор, вузы не смогут привлечь 400 тысяч студентов.
"Общее количество возможностей высших учебных заведений уже длительное время больше, чем количество людей, которые хотят и могут получать высшее образование. Это характерно не только для Украины", - пояснил Шаров.
Он отметил, что избыток мест не влияет на бюджетный процесс, поскольку государственный заказ определяется исходя из реальной демографии.
