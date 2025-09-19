ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинские университеты не добирают студентов: в чем причина

Пятница 19 сентября 2025 16:58
UA EN RU
Украинские университеты не добирают студентов: в чем причина Фото: В Украине стало меньше студентов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Высшие учебные заведения в Украине имеют значительно больше возможностей для набора студентов, чем количество желающих получать образование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора директората высшего образования и образования взрослых МОН Олега Шарова в эфире телемарафона.

По его словам, дисбаланс связан с демографической ситуацией. Если 17-20 лет назад на бакалавриат ежегодно поступали до полумиллиона человек, то сейчас таких абитуриентов физически нет. Даже до середины октября, когда продолжается дополнительный набор, вузы не смогут привлечь 400 тысяч студентов.

"Общее количество возможностей высших учебных заведений уже длительное время больше, чем количество людей, которые хотят и могут получать высшее образование. Это характерно не только для Украины", - пояснил Шаров.

Он отметил, что избыток мест не влияет на бюджетный процесс, поскольку государственный заказ определяется исходя из реальной демографии.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют системно внедрить дуальную форму обучения в вузах. Уже с 2026 года она должна стать "новой нормой". Студенты будут совмещать обучение в университете с практикой на предприятиях, получая наставничество и оплачиваемую работу.

Также мы писали, что в Украине среди желающих поступить в аспирантуру преобладают мужчины - их более 80% от общего количества зарегистрированных на вступительные экзамены. По данным УЦОКО, в этом году документы подали более 16,3 тыс. человек, из них 13,1 тыс. - мужчины и только 3,2 тыс. - женщины.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Студенты Образование в Украине Вузы
Новости
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город