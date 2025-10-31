Українські удари по НПЗ скоротили нафтовидобуток у РФ на 90%, - Малюк

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що за останні місяці українські сили завдали понад 160 влучних ударів по нафтопереробних заводах та інших об’єктах у РФ.

За його словами, у вересні-жовтні було уражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту пального понад 20%.

Також Малюк зазначив, що з початку 2025 року знищено 40% російських систем "Панцир", тоді як, за його даними, Росія виробляє їх лише близько 30 на рік.

"Окрім санкцій, у нас є і декларування кінетичних санкцій. Тобто, діпстрайки, робота в глибокому тилу, за рахунок дронів. Мова йде про відстань 120 кілометрів плюс", - зауважив він.

Малюк також підкреслив, на виконання задач президента України Володимира Зеленського, використовуються саме законні цілі - нафтовидобуток та нафтопереробка.

"Це 90% бюджету Міністерства оборони РФ, тобто це брудні нафторублі за рахунок яких ворог вбиває нас", - пояснив він.