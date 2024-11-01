СБУ затримала "політексперта" з медіапулу Медведчука, який закликав здатися Росії

Служба безпеки затримала у Київській області "політексперта", який був частим гостем на телеканалах Віктора Медведчука. Там він регулярно просував наративи Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Сергія Белашка. Як встановило слідство, зловмисник входив до агентурної мережі ФСБ, яку координував головний редактор Інтернет-сайту "ПолитНавигатор" Сергій Степанов. На початку повномасштабної війни СБУ викрила цей ворожий осередок. Тоді було затримано двох учасників російської агентури, а її резиденту - Степанову, який переховується у Криму, повідомлено про заочну підозру. Після 24 лютого 2022 року їхній спільник з Київської області "заліг на дно" і намагався переховуватися від правосуддя, використовуючи різні місця проживання в Україні. Фото: СБУ затримала "політексперта" з медіапулу Медведчука (t.me/SBUkr)