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Українські та польські аграрії можуть домовитися про транзит у квітні, - Мінагрополітики

Неділя 31 березня 2024 21:59
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Українські та польські аграрії можуть домовитися про транзит у квітні, - Мінагрополітики Фото: в Мінагрополітики України висловилися щодо домовленостей про транзит із Польщею (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські та польські Аграрні асоціації наступного тижня продовжать перемовини щодо транзиту збіжжя та інших продуктів та розблокування кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами чиновника, у перші два тижні квітня планується широка зустріч польської та української сторін, на якій аграрії двох країн можуть знайти спільну мову. Очікується, що це також може стати основною для домовленостей на міждержавному рівні.

Висоцький зазначив, що на зустрічах між Україною та Польщею вперше відбулась "така профільна і фахова дискусія".

Заступник міністра розповів, що тепер повинні по напрямках Асоціації відпрацювати кожну галузь, чиї представники були на перемовинах. Йдеться про таку продукцію, як малина, сік, мед, яйця, зернові, м'ясо птиці.

Як розповів Висоцький, в результаті вони мають фіналізувати домовленості вже у готовому вигляді. Конкретний результат, як сподівається Київ, можна буде в перші тижні квітня.

Перемовини України та Польщі щодо агропродукції та розблокування кордону

Нагадаємо, 28 березня Україна разом з Польщею та Європейським союзом провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій, зокрема, по зерновому питанні.

Зустріч урядових делегацій (від України очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з польського боку був його колега Дональд Туск) відбулася у Варшаві, за результатами якої сторони підписали спільну заяву. Наступні такі консультації мають відбутися наступного року у Києві.

За словами Шмигаля, український уряд розробив п'ять кроків, спрямованих на розв'язання цієї проблеми.

Як заявив пізніше міністр аграрної політики України Микола Сольський, заплановано нові переговори щодо розблокування кордону. У вузькому форматі вони пройдуть наступного тижня, а широкому - наступного місяця.

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