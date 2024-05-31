Українські студенти та викладачі можуть безкоштовно навчатися в Німеччині: як це зробити

Як взяти участь

Подавати заявки можуть студенти магістратури, аспірантури, дослідники, викладачі вишів і професори, які:

мають українське громадянство чи посвідку видану до 24 лютого 2022

офіційно навчаються чи працевлаштовані в українському виші або науково-дослідницькій установі

мають дослідницький проєкт, який стосується будь-якої спеціальності

добре володіють німецькою або англійською мовою і мають сертифікат на підтвердження цього

Учасники програми зможуть отримати:

щомісячну стипендію: 934 євро для студентів магістратури, 1 300 євро для докторантів, 2000 євро для постдокторантів, 2 150 євро для вчених з докторським ступенем та викладачів вищих навчальних закладів та 2 300 євро для професорів

відшкодування витрат на дорогу до Німеччини й назад

медичне страхування.

додаткові виплати, якщо у вас є інвалідність чи хронічні захворювання

Для участі в програмі потрібно подати такі документи:

заповнену аплікаційну форму

резюме у форматі таблиці до трьох сторінок

детальний опис дослідницького проєкту, над яким ви будете працювати до п'яти сторінок

календарний план наукового перебування

підтвердження про наукове керівництво від німецького університету, на базі якого ви будете проводити дослідження

диплом про вищу освіту або кандидата чи доктора наук

мовний сертифікат, який підтверджує знання німецької або англійської мови

копію паспорта, ID-картки чи посвідки

Зауважте: всі документи мають бути у форматі PDF, а також з перекладом на англійську чи німецьку мову.

Як подати заявку

Це можна зробити через онлайн-портал DAAD. Організатори також розробили покрокову інструкцію, ознайомтеся з нею за посиланням.

Якщо у вас виникли проблеми з подачею заявки, напишіть на portal@daad.de.

Важливі деталі

Організатори не займаються пошуком німецького університету, де ви будете проводити дослідження, тому це відповідальність безпосередньо учасників. Обирайте державний або акредитований державою університет або науково-дослідний інститут.

Грант підтримує наукове перебування від одного до шести місяців.

Плануйте свою поїздку до Німеччини з 1 березня 2024 року по 31 січня 2025 року. Кінцевий термін - 31 травня 2025 о 23:59 за київським часом