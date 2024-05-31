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Українські студенти та викладачі можуть безкоштовно навчатися в Німеччині: як це зробити

Українські студенти та викладачі можуть безкоштовно навчатися в Німеччині (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Молоді українські науковці можуть працювати над своїми дослідженнями в Німеччині та отримувати щомісячну стипендію на проживання. Крім того, організатор покриває витрати на проїзд і страхування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму з підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС і Великій Британії House of Europe.

Як взяти участь

Подавати заявки можуть студенти магістратури, аспірантури, дослідники, викладачі вишів і професори, які: 

  • мають українське громадянство чи посвідку видану до 24 лютого 2022
  • офіційно навчаються чи працевлаштовані в українському виші або науково-дослідницькій установі
  • мають дослідницький проєкт, який стосується будь-якої спеціальності
  • добре володіють німецькою або англійською мовою і мають сертифікат на підтвердження цього

Учасники програми зможуть отримати:

  • щомісячну стипендію: 934 євро для студентів магістратури, 1 300 євро для докторантів, 2000 євро для постдокторантів, 2 150 євро для вчених з докторським ступенем та викладачів вищих навчальних закладів та 2 300 євро для професорів
  • відшкодування витрат на дорогу до Німеччини й назад
  • медичне страхування. 
  • додаткові виплати, якщо у вас є інвалідність чи хронічні захворювання

Для участі в програмі потрібно подати такі документи:

  • заповнену аплікаційну форму
  • резюме у форматі таблиці до трьох сторінок
  • детальний опис дослідницького проєкту, над яким ви будете працювати до п'яти сторінок
  • календарний план наукового перебування
  • підтвердження про наукове керівництво від німецького університету, на базі якого ви будете проводити дослідження
  • диплом про вищу освіту або кандидата чи доктора наук
  • мовний сертифікат, який підтверджує знання німецької або англійської мови
  • копію паспорта, ID-картки чи посвідки

Зауважте: всі документи мають бути у форматі PDF, а також з перекладом на англійську чи німецьку мову.

Як подати заявку

Це можна зробити через онлайн-портал DAAD. Організатори також розробили покрокову інструкцію, ознайомтеся з нею за посиланням

Якщо у вас виникли проблеми з подачею заявки, напишіть на portal@daad.de

Важливі деталі

Організатори не займаються пошуком німецького університету, де ви будете проводити дослідження, тому це відповідальність безпосередньо учасників. Обирайте державний або акредитований державою університет або науково-дослідний інститут. 

Грант підтримує наукове перебування від одного до шести місяців. 

Плануйте свою поїздку до Німеччини з 1 березня 2024 року по 31 січня 2025 року. Кінцевий термін - 31 травня 2025 о 23:59 за київським часом

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