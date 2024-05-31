Українські студенти та викладачі можуть безкоштовно навчатися в Німеччині: як це зробити

Молоді українські науковці можуть працювати над своїми дослідженнями в Німеччині та отримувати щомісячну стипендію на проживання. Крім того, організатор покриває витрати на проїзд і страхування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму з підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС і Великій Британії House of Europe.
Подавати заявки можуть студенти магістратури, аспірантури, дослідники, викладачі вишів і професори, які:
Учасники програми зможуть отримати:
Для участі в програмі потрібно подати такі документи:
Зауважте: всі документи мають бути у форматі PDF, а також з перекладом на англійську чи німецьку мову.
Це можна зробити через онлайн-портал DAAD. Організатори також розробили покрокову інструкцію, ознайомтеся з нею за посиланням.
Якщо у вас виникли проблеми з подачею заявки, напишіть на portal@daad.de.
Організатори не займаються пошуком німецького університету, де ви будете проводити дослідження, тому це відповідальність безпосередньо учасників. Обирайте державний або акредитований державою університет або науково-дослідний інститут.
Грант підтримує наукове перебування від одного до шести місяців.
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