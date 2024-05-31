Украинские студенты и преподаватели могут бесплатно учиться в Германии: как это сделать

Молодые украинские ученые могут работать над своими исследованиями в Германии и получать ежемесячную стипендию на проживание. Кроме того, организатор покрывает расходы по проезду и страхованию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу по поддержке профессионального и творческого обмена между украинцами и их коллегами в странах ЕС и Великобритании House of Europe.
Подавать заявки могут студенты магистратуры, аспирантуры, исследователи, преподаватели вузов и профессора, которые:
Участники программы смогут получить:
Для участия в программе необходимо подать следующие документы:
Все документы должны быть в формате PDF, а также с переводом на английский или немецкий язык.
Это можно сделать через онлайн-портал DAAD. Организаторы также разработали пошаговую инструкцию, ознакомьтесь с ней по ссылке.
Если у вас возникли проблемы с подачей заявки, напишите на portal@daad.de.
Организаторы не занимаются поиском немецкого университета, где вы будете проводить исследования, поэтому это ответственность непосредственно участников. Выбирайте государственный или аккредитованный государством университет или научно-исследовательский институт.
Грант поддерживает научное пребывание от одного до шести месяцев.
Планируйте свою поездку в Германию с 1 марта 2024 по 31 января 2025 года. Конечный срок - 31 мая 2025 в 23:59 по киевскому времени
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