ua en ru
Вс, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские стрелки завоевали две медали на чемпионате Европы (фото)

Украина, Воскресенье 26 мая 2024 19:13
UA EN RU
Украинские стрелки завоевали две медали на чемпионате Европы (фото) Фото: в Италии завершилось континентальное первенство по стендовой стрельбе (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Медальная копилка украинской команды на чемпионате Европы по стендовой стрельбе пополнилась двумя наградами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

В итальянском Лонато завершилось континентальное первенство по стендовой стрельбе. В последний соревновательный день украинские юниоры и юниорки получили награды в ските.

На вторую строчку пьедестала уважения сошли Тимофей Гавриленко, Егор Склярец и Иван Рагуля. В матче за "золото" украинцы уступили киприотам (2:6).

Елизавета Пивоварова, Валерия Бартышева и Александра Бартышева в перестрелке с немецкими сверстниками за бронзовую медаль одержали неоспоримую победу (6:0)

Заметим, что ранее на неделе украинки завоевали "золото", а Андрей Кобзарук получил бронзовую награду.

Всего на чемпионате Европы украинцы завоевали 4 медали:

  • 1 "золотую",
  • 2 "серебряные",
  • 1 "бронзовую".

Новости спорта

Напомним, мы писали, что сегодня украинские гимнасты снова поднялись на пьедестал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. В этот раз награды получены по отдельным видам многоборья.

Мы сообщали, что вчера украинские гимнасты также получили несколько наград.

К тому же вчера британский боксер Тайсон Фьюри принял окончательное решение по бою-реваншу с абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком.

Напомним, что в первом поединке украинец одержал победу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НОК НОК Украины Спортзал
NEWS
Страны Балтии и Польша могут ввести войска в Украину в случае успеха РФ, - Spiegel
Страны Балтии и Польша могут ввести войска в Украину в случае успеха РФ, - Spiegel
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию