НОК України розгляне можливий бойкот Олімпіади-2024, - нардеп

Українські спортсмени можуть бойкотувати Олімпійські ігри у Парижі в тому випадку, якщо на змагання повернуть російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Жана Беленюка.

За його словами, 3 лютого буде проведено позачергову Генеральну асамблею НОК України. На ній розглядатимуть питання бойкотування Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

У разі, якщо Міжнародний олімпійський комітет вирішить повернути до змагань російських та білоруських спортсменів - українці будуть бойкотувати Олімпіаду.

"Вочевидь все йде до того, що їх повернуть.. тож ця подія буде мати серйозні наслідки", - написав Беленюк.