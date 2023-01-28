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НОК Украины рассмотрит возможный бойкот Олимпиады-2024, - нардеп

Фото: украинские спортсмены хотят бойкотировать Олимпиаду, если туда вернут россиян (olympics.com)
Автор: Наталья Кава

Украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если на соревнования вернут российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Жана Беленюка.

По его словам, 3 февраля будет проведена внеочередная Генеральная ассамблея НОК Украины. На ней будут рассматриваться вопросы бойкотирования Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Если Международный олимпийский комитет решит вернуть к соревнованиям российских и белорусских спортсменов - украинцы будут бойкотировать Олимпиаду.

"Очевидно, все идет к тому, что их вернут... поэтому это событие будет иметь серьезные последствия", - написал Беленюк.

Напомним,Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Также президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться.

В ответ президент Украины пригласил главу Международного олимпийского комитета посетить Бахмут, чтобы убедился, что нейтральности не существует.

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