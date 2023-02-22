Українські спецпризначенці знищили САУ "Акація" та пів десятка російських танків (відео)

Так, бійці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили не лише шість одиниць російської техніки, а також завдали ударів по фортифікаційних спорудах противника.

Як повідомлялося, раніше українські прикордонники відбили атаку росіян під Бахмутом. Вони ліквідували десяток окупантів та взяли у полон одного "вагнерівця".

До того ж, українські бійці біля Кремінної знищили загарбників, які намагалися прорватися ротою танків та ротою піхоти.

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