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Українські спецпризначенці знищили САУ "Акація" та пів десятка російських танків (відео)

Фото: українські спецпризначенці знищили САУ "Акація" та пів десятка російських танків (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські спецпризначенці показали на відео, як знищують п’ять російських танків та самохідну артилерійську установку "Акація".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Так, бійці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили не лише шість одиниць російської техніки, а також завдали ударів по фортифікаційних спорудах противника.

Як повідомлялося, раніше українські прикордонники відбили атаку росіян під Бахмутом. Вони ліквідували десяток окупантів та взяли у полон одного "вагнерівця".

До того ж, українські бійці біля Кремінної знищили загарбників, які намагалися прорватися ротою танків та ротою піхоти.

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