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Украинские спецназовцы уничтожили САУ "Акация" и полдесятка российских танков (видео)

Фото: украинские спецназовцы уничтожили САУ "Акация" и полдесятка российских танков (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские спецназовцы показали на видео, как уничтожают пять российских танков и самоходную артиллерийскую установку "Акация".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, бойцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили не только шесть единиц российской техники, но и нанесли удары по фортификационным сооружениям противника.

Как сообщалось, ранее украинские пограничники отразили атаку россиян под Бахмутом. Они ликвидировали десяток оккупантов и взяли в плен одного "вагнеровца".

К тому же, украинские бойцы у Кременной уничтожили захватчиков, который пытались прорваться ротой танков и ротой пехоты.

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