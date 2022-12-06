Українські спецпризначенці знищили російський танк Т-80 (відео)

Спецпризначенцям Центру спеціальних операцій "А" вдалося знищити російський танк Т-80.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"Ворог деякий час "кошмарив" наші передові позиції, використовуючи тактику швидких обстрілів з танків", - йдеться у повідомленні.
В СБУ повідомили, що це тривало не довго. Один із цих танків викрила та знищила тактична група бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
"А екіпаж так панічно втікав, що наші захисники "відмінусували" ще одного окупанта", - додали в СБУ.
Нагадаємо, що українським захисникам вдалося знищити інженерну групу окупантів та їх техніку у Донецькій області.
Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.
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