UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські спецпризначенці знищили російський танк Т-80 (відео)

Фото: Українські спецпризначенці знищили російський танк Т-80 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Спецпризначенцям Центру спеціальних операцій "А" вдалося знищити російський танк Т-80.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Ворог деякий час "кошмарив" наші передові позиції, використовуючи тактику швидких обстрілів з танків", - йдеться у повідомленні.

В СБУ повідомили, що це тривало не довго. Один із цих танків викрила та знищила тактична група бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

"А екіпаж так панічно втікав, що наші захисники "відмінусували" ще одного окупанта", - додали в СБУ.

Нагадаємо, що українським захисникам вдалося знищити інженерну групу окупантів та їх техніку у Донецькій області.

Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяВійна в Україні