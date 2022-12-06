Українські спецпризначенці знищили російський танк Т-80 (відео)

"Ворог деякий час "кошмарив" наші передові позиції, використовуючи тактику швидких обстрілів з танків", - йдеться у повідомленні.

В СБУ повідомили, що це тривало не довго. Один із цих танків викрила та знищила тактична група бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

"А екіпаж так панічно втікав, що наші захисники "відмінусували" ще одного окупанта", - додали в СБУ.