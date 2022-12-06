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Українські військові знищили інженерну техніку та особовий склад окупантів (відео)

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Україна, Вівторок 06 грудня 2022 16:28
Українські військові знищили інженерну техніку та особовий склад окупантів (відео) Фото: Українські військові знищили інженерну техніку та особовий склад окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським захисникам вдалося знищити інженерну групу окупантів та їх техніку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Охоронці кордону та "Чорні запорожці" знищили інженерну групу окупантів, що прибула будувати укріплення та планувала використати екскаватор", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, аеророзвідка 72-ї окремої механізованої бригади надала необхідні координати. Мінометному підрозділу прикордонників вдалося виконати вогневу задачу.

"Влучні прильоти 120-мм мін знищили інженерну техніку та особовий склад загарбників", - додали наостанок.

Нагадаємо, що українським мінометникам вдалося атакувати дві російських вантажівки, після чого вони повністю згоріли.

Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.

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