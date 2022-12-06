Українські військові знищили інженерну техніку та особовий склад окупантів (відео)

Українським захисникам вдалося знищити інженерну групу окупантів та їх техніку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Охоронці кордону та "Чорні запорожці" знищили інженерну групу окупантів, що прибула будувати укріплення та планувала використати екскаватор", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українським мінометникам вдалося атакувати дві російських вантажівки, після чого вони повністю згоріли.

Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.

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