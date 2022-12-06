Украинские спецназовцы уничтожили российский танк Т-80 (видео)

"Враг некоторое время "кошмарил" наши передовые позиции, используя тактику быстрых обстрелов из танков", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что это длилось недолго. Один из этих танков разоблачила и уничтожила тактическая группа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

"А экипаж так панически удирал, что наши защитники "отминусовали" еще одного оккупанта", - добавили в СБУ.