Украинские спецназовцы уничтожили российский танк Т-80 (видео)

Спецназовцам Центра специальных операций "А" удалось уничтожить российский танк Т-80.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
"Враг некоторое время "кошмарил" наши передовые позиции, используя тактику быстрых обстрелов из танков", - говорится в сообщении.
В СБУ сообщили, что это длилось недолго. Один из этих танков разоблачила и уничтожила тактическая группа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.
"А экипаж так панически удирал, что наши защитники "отминусовали" еще одного оккупанта", - добавили в СБУ.
Напомним, что украинским защитникам удалось уничтожить инженерную группу оккупантов и их технику в Донецкой области.
Украинские военные устроили засаду у подбитого ими ранее танка противника и уничтожили другую вражескую боевую машину оккупантов.
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