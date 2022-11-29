Українські спецпризначенці знищили бліндажі окупантів та склад боєприпасів (відео)

"Наші специ з ЦСО "А" СБУ гарно попрацювали над знищенням окупантів і цього разу", - йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці прицільним мінометним вогнем вони накрили укріплені бліндажі росіян, будівлю з піхотою та польовий склад боєприпасів.

"Всі ворожі цілі ліквідовано!", - додали наостанок.