Украинские спецназовцы уничтожили блиндажи оккупантов и склад боеприпасов (видео)

Украинские спецназовцы минометным огнем накрыли укрепленные блиндажи оккупантов и ликвидировали врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
"Наши специалисты по ЦСО "А" СБУ хорошо поработали над уничтожением оккупантов и на этот раз", - говорится в сообщении.
Спецназовцы прицельным минометным огнем они накрыли укрепленные блиндажи россиян, здание с пехотой и полевой склад боеприпасов.
"Все вражеские цели ликвидированы!", - добавили напоследок.
Напомним, что украинским военным удалось точным выстрелом атаковать танк россиян. В результате техника оккупантов была уничтожена.
До этого украинские военные смогли уничтожить танк оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.
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