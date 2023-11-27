Українські снайпери показали ліквідацію десяти окупантів на Лиманському напрямку

Українські снайпери за добу ліквідували 10 окупантів на Лиманському напрямку та показали результати своєї роботи у відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сил спеціальних операцій ЗС України в Telegram .

"Воїни ССО продовжують нищити ворога на Лиманському напрямку, де противник постійно намагається наступати... Полювання на ворога триває! Йдемо далі!", - йдеться в повідомленні.

На поширеному відомством відео видно, як снайпери 3-го окремого полку ліквідували свої цілі.

Ситуація на фронті

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 27 листопада, склали 750 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 325 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків та 11 автомобільної техніки.

Також СО України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень.

Крім того, Інститут вивчення війни повідомляє, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Росіяни стверджують, що ЗСУ просунулися на півкілометра до Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного).

Сьогодні вранці стало відомо і про втрати ворога на Таврійському напрямку. Так, за минулу добу українські захисники знищили 514 окупантів та 7 одиниць ворожої техніки.

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