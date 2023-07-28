Українські сили на півдні впритул підійшли до "зубів дракона" РФ, - CNN

Збройні сили України, як стверджують російські ЗМІ, нібито впритул підійшли до "зубів дракона" Росії на одній з ділянок фронту в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як пише видання, ймовірно відео, яке поширюють росіяни, було знято в районі на схід від невеликих сіл Нове і Харкове в Запорізькій області України.

Фото: Запорізька область станом на 27.07 о 21:57 (deepstatemap)

"На відео, знятому з російської військової позиції, видно, як український військовий автомобіль рухається полем, прямуючи до рову перед великим рядом "зубів дракона" - пірамід з бетону і арматури, які можуть служити бар'єрами проти танків", - пише CNN.

Що таке "зуби дракона"?

Залізобетонні конструкції "зуби дракона" - це квадратно-пірамідальні укріплення висотою 90-120 см.

Згідно з супутниковими кадрами, росіяни встановили "зуби дракона" по всій території, яку вони окупували. "Зуби" прокладені в три ряди завглибшки, які тягнуться на сотні кілометрів.

Ситуація на фронті

Як писав раніше Інститут вивчення війни, Кремль намагається зобразити контрнаступ наших воїнів невдалим, щоб підняти моральний дух окупантів. Тим часом наші воїни продовжують вести контрнаступальні операції відразу на кількох напрямках й мають