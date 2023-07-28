Українські війська успішно просуваються відразу на кількох напрямках: карти боїв ISW

Збройні сили України продовжують вести контрнаступальні операції відразу на кількох напрямках. Повідомляється про звільнення неселеного пунктну в Донецькій області та про просування в західній частині Запорізької і на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Надії (14 км на південний захід від Сватового) та на південь від Новоселівського.

Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи 7-го мотострілецького полку (11-й армійський корпус Балтійського флоту) нібито захопили невизначені вигідні позиції на захід від Куземівки (13 км на північний захід від Сватового). ISW не спостерігала візуального підтвердження таких заяв, а РФ, можливо, перебільшує, щоб відвернути увагу від українських контрнаступів на інших ділянках фронту.

Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі на південь від Діброви.





Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 26 липня, показують, що українські сили просувалися на північ від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ продовжували наступальні дії на північ і південь від Бахмута. Російські джерела стверджували, що українські сили проводили штурми поблизу Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного.

27 липня російські війська контратакували навколо Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські напади на північ від Хромового, на північ і південь від Кліщіївки та на схід від Дружби.

Російські джерела стверджували, що 27 липня українські сили здійснили обмежені наземні атаки на ділянці Авдіївка-Донецьк.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки та Мар’їнки. З аступниця міністра оборони Ганна Маляр, 26 липня, заявила, що росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, а бої в цьому районі є такими ж інтенсивними, як на Бахмутському напрямку.

"Південна вісь"

27 липня президент України Володимир Зеленський опублікував кадри, на яких видно, що українські війська звільнили Старомайорське (9 км на південь від Великої Новосілки) після запеклих боїв у цьому районі.

Деякі російські джерела, включно з командиром батальйону "Восток" Олександром Ходаковським, висловили стурбованість щодо здатності Росії втримати Урожайне.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки з метою відбити втрачені позиції поблизу Старомайорського.

27 липня українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області і, ймовірно, просунулися в цьому районі. Геолокаційні кадри свідчать про те, що українські війська додатково просунулися на схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова).

Виконуючий обов’язки директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ Микола Уршалович заявив, що українські сили 27 липня здійснили значне просування на Мелітопольському напрямку.

Українські сили, ймовірно, просунулися далі в західній Запорізькій області, ніж ISW наразі змогла візуально підтвердити. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 липня, показують, що одна українська бронемашина досягла російських протитанкових позицій на північний захід від Вербового (17 км на південний схід від Оріхова), приблизно за 3,5 кілометри за нинішньою оцінкою лінії фронту ISW.

Той факт, що ця єдина українська машина просунулася так далеко до російських оборонних ліній, очевидно, не зазнавши російського вогню, свідчить про те, що українські сили могли просунутися в околицях на південний схід від Оріхова.

У ФСБ РФ заявили, що на Арабатську косу можуть заходити лише рятувальники та працівники оборони. Російська та окупаційна влада, можливо, намагається обмежити в’їзд цивільного населення, щоб забезпечити ширші зусилля з відновлення дороги, що з’єднує косу з окупованою Херсонською областю та Кримом, як надійної наземної лінії зв’язку (GLOC) для підтримки російських сил на півдні України.