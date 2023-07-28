Кремль намагається зобразити контрнаступ ЗСУ невдалим: в ISW назвали причину

Кремль намагається зобразити український контрнаступ як невдалий, щоб підняти моральний дух окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Президент РФ Володимир Путін заявив 27 липня, що за останні дні російські війська вбили 60 відсотків українського особового складу, а також 40 відсотків пілотів української бойової авіації у районі контрнаступу.

Путін раніше заявляв, що російські війська знищили неймовірну кількість української техніки під час українських контрнаступних операцій, хоча його цифри щодо українських атак вказують на те, що він перебільшує ймовірні українські втрати.

Подання російським інформаційним простором українського контрнаступу помітно порушує видану раніше Кремлем інструкцію, яка наказує російським ЗМІ не применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій.

Ключові висновки ISW: