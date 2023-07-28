Кремль намагається зобразити контрнаступ ЗСУ невдалим: в ISW назвали причину
Кремль намагається зобразити український контрнаступ як невдалий, щоб підняти моральний дух окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Президент РФ Володимир Путін заявив 27 липня, що за останні дні російські війська вбили 60 відсотків українського особового складу, а також 40 відсотків пілотів української бойової авіації у районі контрнаступу.
Путін раніше заявляв, що російські війська знищили неймовірну кількість української техніки під час українських контрнаступних операцій, хоча його цифри щодо українських атак вказують на те, що він перебільшує ймовірні українські втрати.
Подання російським інформаційним простором українського контрнаступу помітно порушує видану раніше Кремлем інструкцію, яка наказує російським ЗМІ не применшувати потенціал успішних українських контрнаступальних операцій.
Ключові висновки ISW:
- ЗСУ продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох дільницях фронту 27 липня і досягли успіхів на деяких дільницях.
- Президент РФ Володимир Путін використав Російсько-африканський форум у Санкт-Петербурзі 27 липня, щоб продовжити зусилля щодо позиціонування Росії як привабливішого союзника для африканських держав-партнерів, ніж колективний Захід.
- Повідомляється, що Кремль розіслав російським державним ЗМІ керівництво з підготовки річниці Хрещення Русі 28 липня, ймовірно, в рамках інформаційних операцій і пропагандистських наративів для просування російських військових цілей.
- Росія завдала чергового удару по українській портовій інфраструктурі в Одеській області та тилових районах України в ніч із 26 на 27 липня.
- Російські війська 27 липня вели наступальні дії на рубежі Куп'янськ – Сватове – Кремінна, у Бахмуті та на рубежі Авдіївка – Донецьк.
- Держдума РФ 27 липня схвалила заходи, спрямовані на усунення плутанини навколо нещодавно оновлених законів про призовників та резервістів.
Цього тижня Сили оборони України повідомили про успіхи у Старомайорському районі та звільнення Старомайорського Донецької області. Українським захисникам вдалося просунутися на 500 метрів уздовж лінії фронту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.