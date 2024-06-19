У Борівській громаді планують примусово евакуювати дітей. Синєгубов розповів деталі

Росіяни формують певне ударне угруповання на Борівському напрямку, тому найближчим часом влада може оголосити про проведення примусової евакуації дітей у цій громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Борівський напрямок розглядали і розглядали як потенційно небезпечний, так само як і північ нашої території, так само як і Куп'янський напрямок. Так, дійсно, наразі у нас так само є інформація від наших військових щодо формування певного ударного угруповання. Це не перший раз, це фактично відбувається впродовж останнього року", - сказав глава області.

Синєгубов пояснив, що росіяни всіма своїми діями демонструють, що цей напрямок вони вважають для себе перспективним, тому що там дійсно посилюються і атаки, і обстріли Борової, а також інших населених пунктів, які входять до складу цієї громади.

Чиновник додав, що на найближчій Раді оборони Харківської області за поданням районної військової адміністрації планується прийняти рішення щодо примусової евакуації дітей з низки населених пунктів у цій громаді.

"Це все входить до складу Борівської громади, окрім самої фактично Борової, тобто цього населеного пункту. Вони фактично будуть входити, ці населені пункти до, скажімо так, "помаранчевої зони" небезпеки. Ну і далі будемо розглядати питання щодо евакуації цивільного населення", - пояснив Синєгубов.

Ситуація у Боровій

Начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний заявляв, що в громаді проживає близько 7,7 тисяч осіб

Він пояснив, що в прифронтових населених пунктах може перебувати близько 150 осіб, проте дітей там зовсім нема.

Тертишний також пояснив, що буде прийматись рішення щодо евакуації дітей з "помаранчевої зони", мова йде про близько 30 дітей. Проте про загальну евакуацію в громаді мова поки не йде.

Бої за Борову

На початку вторгнення російські сили захопили значні території Харківської області, включно з Боровою. Українські війська активно оборонялися і проводили контратаки, прагнучи повернути контроль над втраченою територією.

До літа й осені 2022 року українські сили почали великий контрнаступ у Харківській області. Під час цього контрнаступу вони змогли відкинути російські війська і повернути під свій контроль значні території, включно з Боровою.

Це стало важливим стратегічним успіхом для України, оскільки дало змогу послабити тиск на інші ключові точки і поліпшити загальну ситуацію на фронті.