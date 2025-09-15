Українські штурмовики заганяють ворога у пастку: ситуація на Добропільському напрямку

Керівник Управління штурмових підрозділів, повідомив, що українські воїни методично перемелюють сили ворога, відрізають його від шляхів підкріплення та накривають перехресним вогнем.

"За два тижні ми зробили те, що ще недавно здавалося неможливим. Зусиллями 33-го та 425-го штурмових підрозділів, у взаємодії з 1-м ОШП, 24-м і 25-м штурмовими батальйонами, а також 79-ю і 82-ю бригадами ДШВ, ворог опинився в оперативному, а подекуди і в тактичному оточенні", - розповів Манько.

За його словами, на мапі вже чітко проглядаються три великі "котли", а росіяни кинули сюди свої найбоєздатніші частини, щоб зірвати замикання кільця.

"Але навіть елітні підрозділи не змогли зупинити тиск українських штурмовиків. Боєзіткнення важкі, тривають зустрічні бої, проте співвідношення втрат у середньому становить 1 до 5 на нашу користь", - наголосив він.

Манько також повідомив, що дедалі більше окупантів здаються в полон. "Ситуація нагадує Курську битву: противник масово складає зброю, не витримуючи нашого тиску", - підкреслив військовий.

Він додав, що ця операція вже стає прикладом для військової науки, оскільки демонструє, як злагоджені дії кількох ударних угруповань здатні переламати ситуацію на стратегічному напрямку.