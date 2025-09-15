Украинские штурмовики загоняют врага в ловушку: ситуация на Добропольском направлении

Руководитель Управления штурмовых подразделений сообщил, что украинские воины методично перемалывают силы врага, отрезают его от путей подкрепления и накрывают перекрестным огнем.

"За две недели мы сделали то, что еще недавно казалось невозможным. Усилиями 33-го и 425-го штурмовых подразделений, во взаимодействии с 1-м ОШП, 24-м и 25-м штурмовыми батальонами, а также 79-й и 82-й бригадами ДШВ, враг оказался в оперативном, а кое-где и в тактическом окружении", - рассказал Манько.

По его словам, на карте уже четко просматриваются три больших "котла", а россияне бросили сюда свои самые боеспособные части, чтобы сорвать замыкание кольца.

"Однако даже элитные подразделения не смогли остановить давление украинских штурмовиков. Боестолкновения тяжелые, продолжаются встречные бои, однако соотношение потерь в среднем составляет 1 к 5 в нашу пользу", - подчеркнул он.

Манько также сообщил, что все больше оккупантов сдаются в плен. "Ситуация напоминает Курскую битву: противник массово складывает оружие, не выдерживая нашего давления", - отметил военный.

Он добавил, что эта операция уже становится примером военной науки, поскольку демонстрирует, как слаженные действия нескольких ударных группировок способны переломить ситуацию на стратегическом направлении.