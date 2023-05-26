Українські штурмовики показали відео зачистки лісосмуги біля Бахмуту від росіян

Українські воїни продовжують нищити ворога на Бахмутському напрямку. Зокрема там було знищено місце базування окупантів в одній із лісосмуг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний канал 3ОШБр у Telegram.

"Бахмутський напрям. Зачистка лісосмуги і каналу від росіян. Злагоджена робота двох штурмових груп 2 штурмового батальйону 3 ОШБр. Вогневе прикриття мінометів, артилерії, марскменів, АГС і БПЛА зі скидами", - сказано в повідомленні.

Завдяки цьому вдалось знищити 2о російських військових, а ще трьох - захопити для обмінного фонду.

Бахмутський напрямок

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр, українськім військовим вдається тиснути противника на флангах на Бахмутському напрямку. Це дозволить взяти місто в оточення. однак російська армія продовжує стягувати додаткові резерви, щоб замінити "вагнерівців" на армійські регулярні загони.

За словами голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, його найманці нібито планують покинути територію міста вже 1 червня. Водночас це вже не перша його подібна заява.

Чи дійсно "вагнерівці" вийдуть з Бахмуту та що означають заяви Пригожина - читайте у матеріалі РБК-Україна.