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Українські штурмовики показали відео зачистки лісосмуги біля Бахмуту від росіян

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Україна, П'ятниця 26 травня 2023 17:46
Українські штурмовики показали відео зачистки лісосмуги біля Бахмуту від росіян Фото: українські штурмовики показали відео зачистки лісосмуги біля Бахмуту від росіян (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українські воїни продовжують нищити ворога на Бахмутському напрямку. Зокрема там було знищено місце базування окупантів в одній із лісосмуг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний канал 3ОШБр у Telegram.

"Бахмутський напрям. Зачистка лісосмуги і каналу від росіян. Злагоджена робота двох штурмових груп 2 штурмового батальйону 3 ОШБр. Вогневе прикриття мінометів, артилерії, марскменів, АГС і БПЛА зі скидами", - сказано в повідомленні.

Завдяки цьому вдалось знищити 2о російських військових, а ще трьох - захопити для обмінного фонду.

Бахмутський напрямок

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр, українськім військовим вдається тиснути противника на флангах на Бахмутському напрямку. Це дозволить взяти місто в оточення. однак російська армія продовжує стягувати додаткові резерви, щоб замінити "вагнерівців" на армійські регулярні загони.

За словами голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, його найманці нібито планують покинути територію міста вже 1 червня. Водночас це вже не перша його подібна заява.

Чи дійсно "вагнерівці" вийдуть з Бахмуту та що означають заяви Пригожина - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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