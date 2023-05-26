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Украинские штурмовики показали видео зачистки лесополосы у Бахмута от россиян

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Украина, Пятница 26 мая 2023 17:46
Украинские штурмовики показали видео зачистки лесополосы у Бахмута от россиян Фото: украинские штурмовики показали видео зачистки лесополосы возле Бахмута от россиян (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские воины продолжают уничтожать врага на Бахмутском направлении. В частности, там было уничтожено место базирования оккупантов в одной из лесополос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный канал 3ОШБр в Telegram.

"Бахмутское направление. Зачистка лесополосы и канала от россиян. Слажена работа двух штурмовых групп 2 штурмового батальона 3 ОШБр. Огневое прикрытие минометов, артиллерии, марскменов, АГС и БПЛА со сбросами", - говорится в сообщении.

Благодаря этому удалось уничтожить 2 российских военных, а еще троих - захватить для обменного фонда.

Бахмутское направление

Как сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр, украинским военным удается давить противника на флангах на Бахмутском направлении. Это позволит взять город в окружение. однако российская армия продолжает взимать дополнительные резервы, чтобы заменить "вагнеровцев" армейскими регулярными отрядами.

По словам главы ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина, его наемники якобы планируют покинуть территорию города уже 1 июня . В то же время, это уже не первое его подобное заявление.

Действительно ли "вагнеровцы" выйдут из Бахмута и означают заявления Пригожина - читайте в материале РБК-Украина.

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