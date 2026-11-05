Українські школярі у Британії зможуть складати іспит із рідної мови: навіщо це потрібно

Українські школярі у Великій Британії зможуть складати офіційний іспит із рідної мови та отримувати британську освітню кваліфікацію GCSE. Це дасть їм змогу не лише підтвердити знання української, а й використовувати результат для подальшого навчання.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН.
GCSE (General Certificate of Secondary Education) - це кваліфікація британської системи середньої освіти, яку учні зазвичай здобувають приблизно у 16 років після складання іспитів із різних предметів.
Результати GCSE враховують під час подальшого навчання. Тому українська мова зможе стати для дітей не лише засобом спілкування з родиною, а й повноцінним предметом, знання з якого матимуть офіційне підтвердження в британській освітній системі.
Іспит оцінюватиме чотири мовні навички: аудіювання, говоріння, читання та письмо. Під час його розроблення також врахують культурний та історичний контекст української мови.
Складати GCSE з української зможуть не лише діти з українських родин, а й інші учні, які вивчають цю мову.
Перші заняття за новою програмою планують розпочати у вересні 2028 року, а перші іспити відбудуться у 2029 році. Кваліфікація буде доступною для учнів Англії, Уельсу та Північної Ірландії.
Над новою кваліфікацією працюватиме британська екзаменаційна організація AQA за підтримки уряду Великої Британії. До розроблення залучать мовознавців і профільних експертів, які мають забезпечити якість оцінювання та врахувати потреби української громади.
Запровадження іспиту стало відповіддю на багаторічний запит українців у Великій Британії. Особливого значення це рішення набуває для дітей, які виїхали з України через повномасштабну війну та продовжують навчання за кордоном.
У британських школах вони опановують англійську мову та інтегруються в нове середовище. Водночас можливість складати іспит з української допоможе їм підтримувати й розвивати навички читання, письма та усного мовлення рідною мовою.
Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко назвав запровадження GCSE важливим кроком у забезпеченні свободи освітнього вибору українських дітей та збереженні їхньої національної ідентичності.
Запровадження GCSE з української мови розвиває освітню співпрацю в межах Сторічного партнерства між Україною та Великою Британією.
Ще один напрям цієї взаємодії - програма UK-Ukraine Schools Partnership, яка об'єднує понад 300 шкіл в обох країнах. Вона допомагає учням і вчителям налагоджувати прямі контакти, реалізовувати спільні освітні проєкти та знайомитися з культурою одне одного.
Нова кваліфікація має розширити можливості українських дітей за кордоном: вони зможуть підтверджувати знання рідної мови за британськими освітніми стандартами та використовувати цей результат у подальшому навчанні.
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