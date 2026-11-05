Украинские школьники в Британии смогут сдавать экзамен по родному языку: зачем это нужно

Что даст детям экзамен по украинскому

GCSE (General Certificate of Secondary Education) - это квалификация британской системы среднего образования, которую ученики обычно получают примерно в 16 лет после сдачи экзаменов по разным предметам.

Результаты GCSE учитывают при дальнейшем обучении. Поэтому украинский язык сможет стать для детей не только средством общения с семьей, но и полноценным предметом, знание которого будет иметь официальное подтверждение в британской образовательной системе.

Экзамен будет оценивать четыре языковых навыка: аудирование, говорение, чтение и письмо. При его разработке также учтут культурный и исторический контекст украинского языка.

Сдавать GCSE из украинского смогут не только дети из украинских семей, но и другие ученики, которые изучают этот язык.

Первые занятия по новой программе планируют начать в сентябре 2028 года, а первые экзамены пройдут в 2029 году. Квалификация будет доступна для учеников Англии, Уэльса и Северной Ирландии.

Кто будет разрабатывать экзамен

Над новой квалификацией будет работать британская экзаменационная организация AQA при поддержке правительства Великобритании. К разработке привлекут языковедов и профильных экспертов, которые должны обеспечить качество оценки и учесть потребности украинского общества.

Введение экзамена стало ответом на многолетний запрос украинцев в Великобритании. Особое значение это решение приобретает для детей, которые выехали из Украины из-за полномасштабной войны и продолжают обучение за границей.

В британских школах они овладевают английским языком и интегрируются в новую среду. В то же время возможность сдавать экзамен по украинскому поможет им поддерживать и развивать навыки чтения, письма и устной речи на родном языке.

Министр образования и науки Андрей Бутенко назвал введение GCSE важным шагом в обеспечении свободы образовательного выбора украинских детей и сохранении их национальной идентичности.

Как это связано с сотрудничеством стран

Введение GCSE по украинскому языку развивает образовательное сотрудничество в рамках Сторичного партнерства между Украиной и Великобританией.

Еще одно направление этого взаимодействия - программа UK-Ukraine Schools Partnership, которая объединяет более 300 школ в обеих странах. Она помогает ученикам и учителям налаживать прямые контакты, реализовывать общие образовательные проекты и знакомиться с культурой друг друга.

Новая квалификация должна расширить возможности украинских детей за границей: они смогут подтверждать знание родного языка по британским образовательным стандартам и использовать этот результат в дальнейшем обучении.