Українські школи за роки повномасштабної війни втратили кожного п'ятого учня
У 2026/2027 навчальному році в українських школах навчаються 3,38 млн дітей. Це майже на 850 тисяч, або 20%, менше, ніж на початку повномасштабної війни.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення директорки департаменту освіти КМДА Олени Фіданян у Facebook.
Де навчається найбільше учнів
Порівняно з попереднім навчальним роком школярів поменшало ще на 95 573. Для порівняння: це майже стільки, скільки учнів навчається в усіх школах Тернопільської області - 94 099.
Найбільше школярів - у Києві: 302,4 тисячі. Це 8,9% від загальної кількості учнів в Україні.
До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю школярів також увійшли:
- Дніпропетровська область - 8% від загальної кількості учнів;
- Львівська - 7,9%;
- Одеська - 6,8%;
- Київська - 6,6%.
Така сама послідовність регіонів була й торік.
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Як навчаються школярі
За даними АІКОМ на початок вересня, в середньому по Україні 71,7% учнів комунальних шкіл навчалися очно. У Києві цей показник становив 86,9%.
Дистанційно навчалися 9,6% школярів у середньому по країні та 2% у столиці. Змішаний формат охоплював 11,6% учнів в Україні та 1,2% у Києві. Найвищий показник такого навчання зафіксували на прифронтових територіях - 62,7%.
Водночас Фіданян застерігає, що ці дані не відображають актуальної ситуації наприкінці першої чверті. Освітяни вносять інформацію до системи на початку вересня, а через бойові дії умови навчання в громадах постійно змінюються.
Тому статистика щодо очного, дистанційного та змішаного навчання швидко втрачає актуальність і залежить від інтенсивності бойових дій.
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