Украинские школы за годы полномасштабной войны потеряли каждого пятого ученика

В 2026/2027 учебном году в украинских школах обучается 3,38 млн детей. Это почти на 850 тысяч, или 20% меньше, чем в начале полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора департамента образования КГГА Елены Фиданян в Facebook .

Где учится больше всего учеников

По сравнению с предыдущим учебным годом школьников уменьшилось еще на 95573. Для сравнения: это почти столько, сколько учеников учится во всех школах Тернопольской области - 94099.

Больше школьников - в Киеве: 302,4 тысячи. Это 8,9% от общего числа учеников в Украине.

В пятерку регионов с наибольшим количеством школьников также вошли:

Днепропетровская область - 8% от общего количества учеников;

Львовская - 7,9%;

Одесская - 6,8%;

Киевская - 6,6%.

Такая же последовательность регионов была и в прошлом.

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Как учатся школьники

По данным АИКОМ на начало сентября, в среднем по Украине 71,7% учеников коммунальных школ обучались очно. В Киеве этот показатель составил 86,9%.

Дистанционно обучалось 9,6% школьников в среднем по стране и 2% в столице. Смешанный формат охватывал 11,6% учеников в Украине и 1,2% в Киеве. Самый высокий показатель такого обучения зафиксировали на прифронтовых территориях - 62,7%.

В то же время Фиданян предостерегает, что эти данные не отражают актуальную ситуацию в конце первой четверти. Педагоги вносят информацию в систему в начале сентября, а из-за боевых действий условия обучения в громадах постоянно меняются.

Поэтому статистика по очному, дистанционному и смешанному обучению быстро теряет актуальность и зависит от интенсивности боевых действий.