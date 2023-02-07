Українські рятувальники вже вирушили до Туреччини, - посол

Пошуково-рятувальна група з України, яка складається приблизно з 90 осіб, вже вирушила до Туреччини для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Туреччині Василя Боднаря.

"Наша пошуково-рятувальна група, яка складається приблизно з 90 осіб, вирушає "лікувати рани турецького народу". Також продовжуємо надсилати гуманітарну допомогу", - написав Бондар.

Нагадаємо, вчора Туреччину вразили потужні землетруси. Вже відомо про понад 4,5 тисячі загиблих та 26 тисяч постраждалих.

Також раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль видав розпорядження про надання Турецькій Республіці допомоги в ліквідації наслідків землетрусу. Згідно з ним з України відправиться пошуково-рятувальний загін.

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