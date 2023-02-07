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Шмигаль видав розпорядження про відправку рятувальників в Туреччину

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Україна, Вівторок 07 лютого 2023 17:19
Шмигаль видав розпорядження про відправку рятувальників в Туреччину Фото: Шмигаль видав розпорядження про відправку рятувальників в Туреччину (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль видав розпорядження про надання Турецькій Республіці допомоги в ліквідації наслідків землетрусу. Згідно з ним з України відправиться пошуково-рятувальний загін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Уряду.

Пошуково-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій відправиться до Туреччини для надання допомоги в ліквідації наслідків землетрусу літаками Ан-32 та Ан-26, а також автомобільним транспортом.

До складу зведеного пошуково-рятувального загону ввійшло 87 осіб, у тому числі 10 осіб є членами екіпажів літаків.

Крім того, Шмигаль доручив Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів опрацювати питання відшкодування витрат, пов’язаних з наданням Турецькій Республіці допомоги в ліквідації наслідків землетрусу.

Нагадаємо, вчора Туреччину та низку сусідніх країн сколихнула серія потужних землетрусів. Внаслідок підземних поштовхів загинули та постраждали сотні людей.

Все, що відомо про наслідки руйнівної стихії - у матеріалі РБК-Україна.

Своєю чергоюпрезидент України Володимир Зеленський сьогодні наказав відправити гуманітарну допомогу до Туреччини, яка вчора постраждала від потужного землетрусу.

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