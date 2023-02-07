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Украинские спасатели уже отправились в Турцию, - посол

Фото: украинские спасатели уже отправились в Турцию (twitter.com/VasylBodnar)
Автор: Татьяна Острогляд

Поисково-спасательная группа из Украины, которая состоит примерно из 90 человек, уже отправилась в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Турции Василия Боднаря.

"Наша поисково-спасательная группа, которая состоит из примерно 90 человек, отправляется "лечить раны турецкого народа". Также продолжаем отправлять гуманитарную помощь", - написал Бондарь.

Напомним, вчера Турцию поразили мощные землетрясения. Уже известно о более 4,5 тысячи погибших и 22 тысячь пострадавших.

Также ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль издал распоряжение о предоставлении Турецкой Республике помощи в ликвидации последствий землетрясения. Согласно ему из Украины отправится поисково-спасательный отряд.

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Турция