Українські рятувальники визволили жінку з-під завалів в Туреччині

Сьогодні, 14 лютого, в Туреччині українські рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ДСНС Сергія Крука.
"На 9-й день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволили з-під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку", - заявив Крук.
Він повідомив, що група ДСНС знайшла жінку на одному з найважчих напрямків, в секторі R у м. Антак'я. За його словами саме там українські рятувальники нині виконують пошуково-рятувальну місію.
"Дякую особовому складу за самовідданість", - підкреслив голова ДСНС.
Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. Кількість загиблих перевищила 23 тисячі осіб.
Крім того, наразі відомо, що через землетруси у Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.