Украинские спасатели вызволили женщину из-под завалов в Турции

"На 9-й день после страшного землетрясения в Турции наши спасатели помогли найти и вызволили из-под завалов выжившую после разрушения жилого дома женщину", - заявил Крук.

Он сообщил, что группа ГСЧС нашла женщину на одном из самых трудных направлений, в секторе R в г. Антакья. По его словам, именно там украинские спасатели сейчас выполняют поисково-спасательную миссию.

Фото: украинские спасатели освободили женщину из-под завалов в Турции (t.me dsns_telegram)

"Спасибо личному составу за самоотверженность", - подчеркнул глава ГСЧС.