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Украинские спасатели вызволили женщину из-под завалов в Турции

Фото: украинские спасатели вызволили женщину из-под завалов в Турции (t.me dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 февраля, в Турции украинские спасатели помогли найти и вызволили из-под завалов женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГСЧС Сергея Крука.

"На 9-й день после страшного землетрясения в Турции наши спасатели помогли найти и вызволили из-под завалов выжившую после разрушения жилого дома женщину", - заявил Крук.

Он сообщил, что группа ГСЧС нашла женщину на одном из самых трудных направлений, в секторе R в г. Антакья. По его словам, именно там украинские спасатели сейчас выполняют поисково-спасательную миссию.

Фото: украинские спасатели освободили женщину из-под завалов в Турции (t.me dsns_telegram)

"Спасибо личному составу за самоотверженность", - подчеркнул глава ГСЧС.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число погибших превысило 23 тысячи человек.

Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

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ТурцияГСЧС