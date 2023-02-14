Украинские спасатели вызволили женщину из-под завалов в Турции

Сегодня, 14 февраля, в Турции украинские спасатели помогли найти и вызволили из-под завалов женщину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГСЧС Сергея Крука.
"На 9-й день после страшного землетрясения в Турции наши спасатели помогли найти и вызволили из-под завалов выжившую после разрушения жилого дома женщину", - заявил Крук.
Он сообщил, что группа ГСЧС нашла женщину на одном из самых трудных направлений, в секторе R в г. Антакья. По его словам, именно там украинские спасатели сейчас выполняют поисково-спасательную миссию.
"Спасибо личному составу за самоотверженность", - подчеркнул глава ГСЧС.
Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома. Число погибших превысило 23 тысячи человек.
Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.
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