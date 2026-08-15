Українські рятувальники повернулися з унікальної місії в країні ЄС

Результати роботи українського підрозділу

До складу зведеного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій увійшли 70 рятувальників та 15 одиниць спеціальної техніки.

Упродовж майже двох тижнів українська команда здійснила десятки виїздів та обстежила сотні гектарів територій.

Зокрема, вогнеборці патрулювали лісові масиви, виявляли осередки займання, які тліли під землею, за допомогою БпЛА виявляли нові загоряння, разом із колегами з Франції, Словаччини та інших країн стримували поширення вогню.

Ця місія стала можливістю для українців поділитися унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни.

Роботу українських фахівців високо оцінило керівництво Франції та місцеві жителі.

Фото: українські вогнеборці повернулися з унікальної місії в країні ЄС(t.me/dsns_telegram)

Допомога партнерам попри виклики війни

Незважаючи на те, що українські надзвичайники щодня виїжджають на ліквідацію наслідків російських обстрілів і працюють у надскладних умовах, Україна залишається готовою підставити плече міжнародним партнерам.

Злагоджена робота у Франції вкотре підтвердила, що ДСНС України є однією з найефективніших рятувальних служб Європи.

Перша місія в межах цивільного захисту ЄС

Ця операція стала першою місією української команди з надання допомоги державі-члену Європейського Союзу в межах Механізму цивільного захисту ЄС.

Раніше українські фахівці вже залучалися до ліквідації наслідків стихійних лих за кордоном.

Зокрема, українські рятувальники брали участь у гасінні лісових пожеж у Туреччині та Греції, а також надавали допомогу під час ліквідації наслідків масштабного землетрусу в Туреччині.