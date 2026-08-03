Українські рятувальники прибули до Франції гасити масштабну лісову пожежу

Зведений загін ДСНС прибув до французького департаменту Жиронда, аби допомогти у ліквідації масштабної лісової пожежі, яка охопила понад 42 тисячі гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Одразу після зустрічі загін вирушив безпосередньо до району стихійного лиха. Українські фахівці провели рекогносцировку місцевості, оцінили оперативну обстановку та оглянули локації, де вже розпочали гасіння пожежі та стримування вогню.

Фото: рятувальники ДСНС долучилися до робіт у Франції (t.me/dsns_telegram)

Французька сторона зазначила, що українські фахівці працюватимуть саме на найскладніших ділянках - їхній практичний досвід вважають унікальним і високо цінують партнери.

Після прибуття українська команда провела робочу зустріч із керівництвом французької служби та представниками Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації ЄС.

Заступник начальника з оперативної діяльності Департаментської пожежно-рятувальної служби (SDIS 33) Орельєн Петі повідомив, що площа пожежі становить близько 42 тисяч гектарів, а її периметр сягає 240 кілометрів.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон уже скликав кризову нараду через масштабні лісові пожежі, що охопили країну.

Вогонь уже знищив десятки тисяч гектарів лісу, а тисячі людей були змушені евакуюватись зі своїх домівок. Синоптики тим часом попереджають про нову хвилю екстремальної спеки, яка може ще більше ускладнити ситуацію.

29 липня Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова допомогти Франції в боротьбі з масштабними лісовими пожежами.