Украинские спасатели вернулись с уникальной миссии в стране ЕС

Украинские пожарные вернулись из Франции, где почти две недели помогали укрощать масштабные лесные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Ивана Выговского.
В состав сводного подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вошли 70 спасателей и 15 единиц специальной техники.
На протяжении почти двух недель украинская команда провела десятки выездов и обследовала сотни гектаров территорий.
В частности, пожарные патрулировали лесные массивы, обнаруживали тлевшие под землей очаги возгорания, с помощью БпЛА обнаруживали новые возгорания, вместе с коллегами из Франции, Словакии и других стран сдерживали распространение огня.
Эта миссия стала возможностью для украинцев поделиться уникальным опытом, полученным во время полномасштабной войны.
Работу украинских специалистов высоко оценило руководство Франции и местные жители.
Фото: украинские пожарные вернулись с уникальной миссии в стране ЕС(t.me/dsns_telegram)
Несмотря на то, что украинские чрезвычайники каждый день выезжают на ликвидацию последствий российских обстрелов и работают в сверхсложных условиях, Украина остается готовой подставить плечо международным партнерам.
Согласованная работа во Франции подтвердила, что ГСЧС Украины является одной из самых эффективных спасательных служб Европы.
Эта операция стала первой миссией украинской команды по оказанию помощи государству-члену Европейского Союза в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
Ранее украинские специалисты уже привлекались к ликвидации последствий стихийных бедствий за границей.
В частности, украинские спасатели принимали участие в тушении лесных пожаров в Турции и Греции, а также оказывали помощь в ликвидации последствий масштабного землетрясения в Турции.
Напомним, ранее возведенный отряд ГСЧС отправился во французский департамент Жиронда, чтобы помочь ликвидировать масштабный лесной пожар.
Огонь тогда охватил более 42 тысяч гектаров, а украинскую команду признали самой многочисленной из всех привлеченных иностранных контингентов.
Перед этим президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины помочь Франции с обузданиями стихии и обсудил детали содействия с французским коллегой.