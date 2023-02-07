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Українські рятувальники можуть прибути до Туреччини вже сьогодні, - посол

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Вівторок 07 лютого 2023 14:17
Українські рятувальники можуть прибути до Туреччини вже сьогодні, - посол Фото: посол України в Туреччині Василь Боднар (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські рятувальники можуть вже сьогодні, 7 лютого, прибути до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків сильних землетрусів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара на брифінгу.

Він зазначив, що уже вийшов указ президента Володимира Зеленського про надання допомоги Туреччині. На його виконання ДСНС направляє рятувальників у кількості до ста осіб.

"Наші рятувальники, за оптимістичним сценарієм, можуть прибути навіть сьогодні. Деталі не буду розказувати зараз, допоки ще ці групи не покинули територію України", - сказав Боднар.

За його словами, вже більше 50 країн оголосили про надання допомоги Туреччині, частина з них почала надсилати своїх рятувальників. Це Азербайджан, Пакистан, Болгарія, Румунія.

До того ж, головуюча в ЄС Швеція також оголосила найвищий рівень надзвичайної ситуації, і органи ЄС допомагають Туреччині в подоланні наслідків.

Зазначимо, що вчора Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Вже відомо про понад 3,5 тисячі загиблих та 22 тисяч постраждалих. Також зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

Детальніше про землетруси можна прочитати читайте у матеріалі РБК-Україна.

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