Українські рятівники отримали від Японії спецмашини та обладнання для пошуку мін

Українські рятівники отримали автомобілі та спецобладнання для розміновування деокупованих територій. Їх передала Японія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Всього було отримано:
"Оснащення, яке сьогодні надала нам Японія, значно пришвидшить процес гуманітарного розмінування та зробить його безпечнішим для піротехніків", - написав Клименко.
Він зауважив, що українські рятувальники знищують вибухонебезпечні предмети попри постійні російські обстріли.
"Ми прагнемо зробити все, щоб цивільне населення могло безпечно повертатись у свої домівки. Систематично Японія передає нам технічне обладнання, автомобільну техніку, машини для розмінування", - підкреслив він.
7 жовтня Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Східноазійська держава стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Києвом.
Також Токіо запровадив додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.
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