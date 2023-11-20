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Українські рятівники отримали від Японії спецмашини та обладнання для пошуку мін

Фото: ДСНС отримало від Японії спецмашини та обладнання для пошуку мін (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Кава

Українські рятівники отримали автомобілі та спецобладнання для розміновування деокупованих територій. Їх передала Японія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Всього було отримано:

  • 40 спецавтомобілів,
  • 50 ручних міношукачів,
  • контейнери та рідина для гасіння вогню.

"Оснащення, яке сьогодні надала нам Японія, значно пришвидшить процес гуманітарного розмінування та зробить його безпечнішим для піротехніків", - написав Клименко.

Він зауважив, що українські рятувальники знищують вибухонебезпечні предмети попри постійні російські обстріли.

"Ми прагнемо зробити все, щоб цивільне населення могло безпечно повертатись у свої домівки. Систематично Японія передає нам технічне обладнання, автомобільну техніку, машини для розмінування", - підкреслив він.

 Фото: українські рятівники отримали від Японії спецмашини та обладнання для пошуку мін (t.me/Klymenko_MVS)

Допомога Україні від Японії

7 жовтня Україна та Японія почали перший раунд переговорів про гарантії безпеки. Східноазійська держава стала четвертою після США, Великої Британії та Канади, яка розпочала відповідні переговори з Києвом. 

Також Токіо запровадив додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв'язану війну проти України.

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