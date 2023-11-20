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Украинские спасатели получили от Японии спецмашины и оборудование для поиска мин

Фото: ГСЧС получило от Японии спецмашины и оборудование для поиска мин (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталья Кава

Украинские спасатели получили автомобили и спецоборудование для разминирования оккупированных территорий. Их передала Япония.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Всего было получено:

  • 40 спецавтомобилей,
  • 50 ручных миноискателей,
  • контейнеры и жидкость для тушения огня.

"Оснащение, которое сегодня предоставила нам Япония, значительно ускорит процесс гуманитарного разминирования и сделает его более безопасным для пиротехников", - написал Клименко.

Он отметил, что украинские спасатели уничтожают взрывоопасные предметы, несмотря на постоянные российские обстрелы.

"Мы стремимся сделать все, чтобы гражданское население могло безопасно возвращаться в свои дома. Систематически Япония передает нам техническое оборудование, автомобильную технику, машины для разминирования", - подчеркнул он.

Фото: украинские спасатели получили от Японии спецмашины и оборудование для поиска мин (t.me/Klymenko_MVS)

Помощь Украине от Японии

7 октября Украина и Япония начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. Восточноазиатское государство стало четвертым после США, Великобритании и Канады, начавшей соответствующие переговоры с Киевом.

Также Токио ввел дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

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