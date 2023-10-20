Українські розвідники зруйнували два опорні пункти росіян (відео)

Дорозвідка показала, що на одній із позицій окупанти розмістили систему супутникового зв’язку "Лєґєнда 2".

Після завданих українськими розвідниками ударів по ворожих цілях не залишилось ані окупаційної "Лєґєнди", ані російських опорних пунктів.

Спецоперації ГУР

Зазначимо, що розвідники вдаються до спецоперації на окупованих територіях України. Зокрема, нещодавно спецпризначенці висадилися в окупованому Криму та нанесли вогневе ураження по російських окупантах.

При цьому керівник ГУР Кирило Буданов особисто бере участь у деяких спецопераціях ГУР.

Більше про секретні операції ГУР проти росіян читайте за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.