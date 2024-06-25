Украинские разведчики поразили полевой склад боеприпасов врага на территории РФ (видео)

Украинские разведчики сегодня, 25 июня, поразили полевой состав боеприпасов врага в Ольховатском районе Воронежской области. Результаты работы Главное управление разведки обнародовало в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР в Telegram.