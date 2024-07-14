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Українські розвідники спалили комплекси звʼязку та спостереження РФ (відео)

Україна, Неділя 14 липня 2024 12:30
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Українські розвідники спалили комплекси звʼязку та спостереження РФ (відео) Фото: ГУР спалило комплекси звʼязку та спостереження РФ
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники ударами дронів спалили комплекси зв'язку та спостереження РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Оператори FPV-дронів спецпідрозділу ГУР МО України "Firebird" продовжують методично нищити цілі ворога на фронті - успішно уражено комплекси звʼязку та спостереження", - йдеться у повыдомленні.

Також ГУР завдало удару по місцю базування російських загарбників.

Втрати РФ в Україні

На ранок неділі, 14 липня, втрати Росії у війні в Україні становили 1320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 559 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 46 артсистем та 32 ББМ.

При цьому за тиждень з 7 по 14 липня втрати противника склали близько 8100 осіб особового складу. Окрім цього, ЗСУ знищили ворожий літак, 45 ракет та 246 БПЛА.

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