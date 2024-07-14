Понад 1300 окупантів та майже півсотні артсистем. Втрати РФ за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 14 липня, склали 1320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 559 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 46 артсистем та 32 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 559090 (+1320) осіб ліквідовано;
- танків – 8206 (+7) од.;
- бойових броньованих машин – 15811 (+32) од.;
- артилерійських систем – 15262 (+46) од.;
- РСЗВ – 1119 од.;
- засоби ППО – 890 (+1) од.;
- літаків – 361 од.;
- вертольотів – 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12108 (+39) од.;
- крилаті ракети – 2397 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20538 (+77) од.;
- спеціальна техніка - 2566 (+10) од.
Ситуація на фронті
13 липня на фронті напруженою ситуація залишалася на Покровському напрямку. Також загарбники активні на Харківському, Лиманському та Времівському напрямках.
Крім того, війська РФ просунулися на півночі Урожайного Донецької області. Також окупанти, за даними Інституту вивчення війни, просунулися під Авдіївкою та Торецьком, а ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку та в Запорізькій області.
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