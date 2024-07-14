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Украинские разведчики сожгли комплексы связи и наблюдения РФ (видео)

Украина, Воскресенье 14 июля 2024 12:30
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Украинские разведчики сожгли комплексы связи и наблюдения РФ (видео) Фото: ГУР сожгло комплексы связи и наблюдения РФ (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики ударами дронов сожгли комплексы связи и наблюдения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Операторы FPV-дронов спецподразделения ГУР МО Украины "Firebird" продолжают методически уничтожать цели врага на фронте - успешно поражены комплексы связи и наблюдения", - говорится в сообщении.

Также ГУР нанесло удар по месту базирования российских захватчиков.

Потери РФ в Украине

На утро воскресенья, 14 июля, потери России в войне в Украине составили 1320 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 559090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 46 артсистем и 32 ББМ.

При этом за неделю с 7 по 14 июля потери противника составили около 8100 человек личного состава. Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 45 ракет и 246 БПЛА.

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